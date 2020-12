Ferrero punge i rossoneri: «Milan miracolato, Var inesistente»

Ferrero, presidente della Sampdoria, punge non poco i rossoneri, ecco le sue parole rilasciate ieri in onda su…

Ferrero, presidente della Sampdoria ha rilasciato una lunga dichiarazione in onda ieri su Tiki Taka. Ecco le sue parole:

Su Sampdoria-Milan: «Milan miracolato e indiavolato. Ho vissuto male la partita. Ci stava un pareggiotto, ci sono stati errori da parte dell’arbitro».

Sul Var: «Io non capisco. Abbiamo le macchine e l’uomo sbaglia ancora. La verità è che gli arbitri non lo sanno usare. È come se dessimo una Ferrari a un neopatentato. Rigore su Damsgaard? Non posso dire quello che penso, siamo in televisione».

Su Donnarumma: «È uno dei portieri più forti al mondo, è un fenomeno».

Su Maradona: «Mi reputo un privilegiato. Saremo la prima squadra di Serie A a inaugurare lo stadio Diego Armando Maradona».