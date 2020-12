Ferrero: «Milan, ti faremo due gol. Scudetto? Vincerà la Juve»

Massimo Ferrero ha parlato della gara di domenica prossima tra Sampdoria e Milan: «Spero escano dallo stadio sudati»

Ospite negli studi di Tiki Taka, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha così parlato del match in programma domenica prossima al Ferraris tra Milan e blucerchiati: «Mi auguro che vadano via sudati. Non per la fatica, ma per i due gol che gli faremo. Scudetto? È prematuro, penso che lo vincerà la Juventus».

SU RANIERI – «Suo futuro in discussione? Assolutamente no, non ci sono problemi. Dopo la partita ci siamo incontrati per parlare della prestazione, ma questo accade ogni volta».