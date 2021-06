Ferrero: «Damsgaard? Al momento non è in vendita, è un talento puro»

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo Mikkel Damsgaard

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo il futuro del talento blucerchiato Damsgaard, seguito anche dal Milan. Le sue parole a Rai GR Parlamento.

«I presidenti devono darsi una regolata, altrimenti non c’è mercato. Damsgaard non è in vendita perché voglio arrivare a una valutazione da 30 a 50 milioni, è un talento puro».