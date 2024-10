Ferran Torres Milan, clamorosa INDISCREZIONE dalla Spagna! LUI il colpo dei rossoneri?

Ferran Torres Milan, clamorosa indiscrezione dalla Spagna: può essere lui il colpo di gennaio del club rossonero

Il mercato Milan è già attivo per cercare i rinforzi per l’estate 2025 e dalla Spagna arriva una vera e propria bomba.

Per El Nacional, infatti, Ferran Torres è finito in orbita rossonera perché al termine di questa stagione potrebbe lasciare il Barcellona, visto che finora non sta trovando molto spazio con Flick. Il Milan dovrebbe battere la concorrenza di Inter e Juve.