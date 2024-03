Ferguson Milan: concorrenza di Juventus e Napoli, il fattore che può orientare la scelta

Tra i nomi in orbita calciomercato Milan c’è quello di Ferguson. In tal senso è sfida a Juventus e Napoli, un fattore può essere decisivo

Lewis Ferguson sta diventando sempre più un giocatore importante, di quelli che fanno la differenza. Per questo è finito nei radar del calciomercato Milan. In tal senso c’è da battere la concorrenza di diversi club tra cui Juventus e Napoli.

Come riportato da Calciomercato.com Thiago Motta potrebbe essere l’ago della bilancia perché vuole allenare Lewis anche nella prossima stagione che sia al Bologna o altrove. E sappiamo quanto sia calda la candidatura del tecnico Italo-brasiliano sia per la panchina della Juventus che per quella del Milan.