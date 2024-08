Faye Milan: futuro in Ligue 1 per l’obiettivo rossonero? VICINO l’accordo con il Barcellona, CIFRE e DETTAGLI

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Faye. Il futuro del giovane difensore però può essere in Ligue 1

Mikayil Faye può essere il giocatore che sblocca l’arrivo di Federico Chiesa al Barcellona.

Come riportato da Calciomercato.com il difensore senegalese classe 2004 accostato anche al Milan è vicino al trasferimento in Ligue 1 al Rennes, l’operazione può chiudersi nei prossimi giorni con un trasferimento a titolo definitivo da 10 milioni di euro con recompra in favore del Barça fissata a 30 milioni. Quei 10 milioni però sono quelli con i quali il club spagnolo può presentarsi dalla Juventus per provare a portare in Spagna Chiesa.