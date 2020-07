Faragò mette nel mirino il Milan: «Ci faremo trovare preparati»

Il giocatore del Cagliari Faragò ha voluto parlare dell’avvicinamento alle ultime due di campionato contro Napoli e Milan

Ecco le parole di Faragò attraverso i canali ufficiali del Cagliari in merito alla recente sconfitta con l’Udinese e alle prossime e ultime due sfide di campionato contro Napoli e Milan.

«Dobbiamo ripartire dalla prova del secondo tempo, nel quale siamo stati più propositivi, rischiando qualcosa in più ma producendo sicuramente un calcio migliore. Ciò che conta è sempre l’atteggiamento, a prescindere dall’avversario, e questa dovrà essere la regola nell’avvicinarsi alle gare contro Juventus e Milan. Questo è un gruppo meraviglioso che non si è mai risparmiato, ci sono calciatori che dopo il lockdown non hanno saltato un minuto, è normale che in una stagione ci possano essere problematiche o alti e bassi. Adesso conta solo finire al meglio, Juventus e Milan sono due grandi squadre ma metteremo in campo tutto quello che ancora abbiamo in corpo»