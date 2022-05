Fallisi: «Kalulu ha scavalcato Romagnoli nelle gerarchie. Con Tomori…» . Le dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Marco Fallisi esalta il rendimento di Pierre Kalulu. Le parole del giornalista ai microfoni di TMW.

«Kalulu. Un conto è giocare qualche partita da centrale come era capitato la stagione passata, quando la difesa era in emergenza, tutt’altro discorso è diventare un centrale a tutti gli effetti e scavalcare Romagnoli nelle gerarchie. Oggi Kalulu e Tomori formano una coppia “europea”, moderna, aggressivi ed esplosivi come pochi altri centrali.»