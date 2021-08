Faivre Milan, Pedullà: «Contatti intensificati, ballano 2.5 milioni»

Potrebbe essere Romain Faivre il prossimo acquisto del Milan, secondo Alfredo Pedullà i rossoneri hanno intensificato i contatti con il Brest

Un Milan sempre più francese. Intervenuto sul proprio sito web, Alfredo Pedullà ha riportato un aggiornamento di mercato sulla trattativa tra il club rossonero e Faivre, obiettivo per la trequarti:

«Il Milan vuole Faivre e la richiesta del Brest era di 15 milioni più bonus, adesso è scesa, ballano circa 2,5 milioni, i contatti sono intensificati. Tutto questo perché Corona è in una fase di stand-by, mentre per Messias non ci sono stati approfondimenti nelle ultime ore».