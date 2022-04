Faccini: «Lotta Scudetto? Ci sarà da divertirsi»

L’ex attaccante Paolo Alberto Faccini, oggi procuratore, ha parlato in diretta su TMW Radio, durante Stadio Aperto

«Sembra un campionato di basso livello, ma fino in fondo potrebbero regalarci emozioni. Domenica per esempio il Milan si trova contro la Fiorentina, esempio di squadra da seguire e con un allenatore che vede trasmessa in campo la sua mentalità, quindi dico loro: attenti! Perché il loro campionato è stato anche fatto di pareggi in casa. L’Inter stessa va a Udine, se vogliono crederci… E se facessero passi falsi ci sarebbero addirittura Napoli e Juventus, è una stagione strana e per me è ancora tutto aperto, c’è da divertirsi»