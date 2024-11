Facchetti: «La lotta per lo scudetto sarà più agguerrita, c’è molta concorrenza per l’Inter. E qualche novità…». Le parole del figlio di Giacinto

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ai microfoni di Internews24 ha fatto un’analisi sulla lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – «La cosa sotto gli occhi di tutti è che c’è una forbice molto stretta tra le squadre che sono in testa alla classifica e quelle che seguono. C’è molta concorrenza, qualche bella novità come Fiorentina e Lazio. O come la conferma dell’Atalanta quale ormai una big del calcio italiano. Insomma, la lotta per vincere sarà sicuramente più agguerrita e più allargata rispetto all’anno scorso».

LE PAROLE INTEGRALI