Fabregas, Milan e Roma su di lui: il tecnico spagnolo ha già deciso

Fabregas è stato accostato in queste settimane sia al Milan che alla Roma. Sulla sua posizione ha fatto chiarezza Ivan Zazzaroni a Pressing

Ivan Zazzaroni, nel corso di Pressing ha parlato della questione relativa all’allenatore del Milan. Il giornalista si è concentrato su Cesc Fabregas. L’attuale tecnico del Como, con cui sta per conquistare una salvezza tranquilla in Serie A, è stato accostato a due top club come Milan e Roma.

LE PAROLE – «Fabregas ha detto di no al Milan, come ha detto di no alla Roma».