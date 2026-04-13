HANNO DETTO
Fabregas: «Non farò l’errore che ho fatto contro il Milan. Non guardo mai la classifica!»
Fabregas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post partita di Como-Inter nella quale ha tirato in ballo anche il Milan
Il Como perde clamorosamente in rimonta contro l’Inter e scivola al quinto posto in classifica. La squadra di Cesc Fabregas è a -2 dalla Juventus quarta e a -5 dal Milan terzo.
Il tecnico spagnolo, nel post partita a DAZN, ha risposto così alla domanda sulla classifica ed è tornato sul discorso del “giochismo”! Queste le sue parole:
NON RIFARO’ L’ERRORE – «Ho fatto già contro il Milan l’errore di parlare di giochismo e risultatismo, ora non farò lo stesso errore».
NON GUARDO LA CLASSIFICA – «Non so in che posto siamo non la guardo mai la classifica. Non la guardavo prima e non la guarderò ora».