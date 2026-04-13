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HANNO DETTO

Fabregas: «Non farò l’errore che ho fatto contro il Milan. Non guardo mai la classifica!»

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36 minuti ago

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Fabregas

Fabregas ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post partita di Como-Inter nella quale ha tirato in ballo anche il Milan

Il Como perde clamorosamente in rimonta contro l’Inter e scivola al quinto posto in classifica. La squadra di Cesc Fabregas è a -2 dalla Juventus quarta e a -5 dal Milan terzo.

Il tecnico spagnolo, nel post partita a DAZN, ha risposto così alla domanda sulla classifica ed è tornato sul discorso del “giochismo”! Queste le sue parole:

NON RIFARO’ L’ERRORE«Ho fatto già contro il Milan l’errore di parlare di giochismo e risultatismo, ora non farò lo stesso errore».

NON GUARDO LA CLASSIFICA«Non so in che posto siamo non la guardo mai la classifica. Non la guardavo prima e non la guarderò ora».

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