Ravezzani chiaro: «Parole di Maldini? Polemiche strumentali, ecco perchè»

Intervenuto sui propri profili social, Fabio Ravezzani ha commentato così le parole di ieri di Paolo Maldini, ex DT del Milan:

Tante polemiche intorno al Milan dopo le parole

di Maldini. Io non ci vedo nulla di nuovo. La proprietà è un Fondo che mira a capitalizzare l’investimento. Per fare questo deve fare attivi di bilancio. Cerca anche di vincere in un mercato molto competitivo. Impresa non facile.

— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 2, 2023