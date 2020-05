L’ex centrocampista del Palermo ha raccontato una vicenda di calciomercato che l’ha visto vicino al trasferimento al Milan

Ecco le parole di Trajkovski a CasaDiMarzio in merito a un aneddoto di calciomercato che lo stava conducendo verso il Milan.

«C’è stato qualcosa la scorsa estate con il Milan, ma non è stato abbastanza. Un po’ ci ho sperato, ma le cose non vanno sempre come vogliamo e alla fine non se ne è fatto nulla, così sono andato a Maiorca. Questo è il calcio, ci sono vari incastri».