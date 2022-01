Ex Milan – Suggestione Lapadula per la Sampdoria: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sampdoria, l’attaccante ex Milan Lapadula vicino all’addio con il Benevento. Possibile intreccio con Torregrossa

La Sampdoria potrebbe dare un rinforzo a D’Aversa per quanto riguarda l’attacco. In queste ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi Lapadula, in uscita dal Benevento.

Potrebbe esserci anche un intreccio con Torregrossa in uscita dai blucerchiati. Anche se al momento le streghe sarebbe più indirizzate verso Forte del Venezia. A riferirlo è Sky Sport.