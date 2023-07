Ex Milan, Halilovic torna in Eredivisie: svelata la sua nuova squadra

Nuova avventura per Alen Halilovic. Il centrocampista, che è stato una meteora al Milan, torna a giocare in Eredivisie

La sua esperienza al Milan è durata poco e non ha lasciato il segno, adesso per Alen Halilovic è arrivata l’ora di tornare a giocare in Eredivisie.

Welcome to Sittard, Alen 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐥𝐨𝐯𝐢𝐜! pic.twitter.com/K8cHWcB9Uv — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) July 18, 2023

Il centrocampista croato è un nuovo giocatore del Fortuna Sittard. Questo il post su Twitter del suo nuovo club.