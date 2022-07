L’ex Milan femminile, Federica Rizza, che ha giocato l’ultimo anno in prestito alla Sampdoria, è una nuova giocatrice del Pomigliano

A darne l’annuncio lo stesso club con una nota ufficiale:

Un grido esplosivo per la nostra nuova pantera: Federica Rizza!

Benvenuta tra noi Federica, siamo molto felici di averti tra noi e siamo molto emozionati per questa nuova stagione che vivremo insieme.

Are you ready?