Ex Milan Femminile Jane, Piovani: «Sta dando qualità»

Gianpiero Piovani in un intervista a Sassuolo News ha detto la sua sull’ex Milan Femminile, Jane ora tra le fila neroverdi:

«Pleidrup, Jane e Goldoni stanno dando tanto, stanno dando soprattutto qualità nelle giocate e stanno dando tanto a livello esterno, perché le ragazze che sono con me da più anni le stanno coinvolgendo, loro si stanno ambientando bene a livello di campo ma soprattutto a livello esterno e a me interessa quello, quando c’è empatia poi si porta in campo ed è fondamentale per la nostra crescita»