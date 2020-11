Ex Milan: Bacca trascina il Villarreal con una doppietta, spagnoli primi

L’ex Milan Carlos Bacca ha realizzato una doppietta nella vittoria per 4-0 del suo Villarreal contro il Maccabi Tel Aviv

In una serata negativa per il Milan, l’ex rossonero Carlos Bacca può invece sorridere. L’attaccante colombiano ha realizzato 2 gol ed 1 assist nella vittoria del suo Villarreal contro il Maccabi Tel Aviv per 4-0. Gli spagnoli ora sono primi nel loro girone.

Per il 34enne due gol molto importanti in un momento non semplice. Dopo un infortunio alla coscia ad inizio stagione infatti, sta trovando poco spazio in campionato, dove fin qui ha totalizzato pochissimi minuti. Molto meglio in Europa League, dove, con quelli di ieri sera, è arrivato al 3° gol.