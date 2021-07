Everton, James Rodriguez via: è caccia aperta al sostituto

Il club di Liverpool potrebbe presto lasciar partire James Rodriguez. Tre i nomi sondati per sostituire il colombiano

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico The Athletic, dopo una sola stagione, James Rodriguez potrebbe lasciare l’Everton. Con un bottino di sei gol in 26 presenze tra tutte le competizioni, il colombiano potrebbe ripartire lontano dalla Premier League, magari in Italia dove, negli scorsi giorni, era stato accostato al Milan.

Il club di Liverpool, intanto, si interroga sul futuro. Tre i nomi sulla lista dei Toffees per rimpiazzare l’ex Real Madrid: Leon Bailey del Bayer Leverkusen, Samuel Chukwueze del Villarreal e il coreano del Lipsia Hee-Chan Hwang.