L’Inghilterra ha battuto la Germania in finale e ha vinto per la prima volta nella sua storia l’Europeo femminile: i dettagli

L’Inghilterra Femminile ha battuto in finale la Germania per 2-1, dopo i tempi supplementari, è diventa per la prima volta Campionessa d’Europa.

Decisiva la rete di Kelly nei tempi supplementari dopo il vantaggio inziale firmato Toone e il pareggio subito da Magull.