Euro 2020: Olanda e Inghilterra piacciono, dimenticando la loro storia

La terza giornata di gare di Euro 2020 mette in copertina Inghilterra e Olanda: entrambe vincenti ma lontane dalle tradizioni

Superato a fatica lo shock del malore di Christian Eriksen, la prima domenica di Euro 2020 ci riconcilia con il calcio grazie anche a Olanda e Inghilterra. Due tra le Nazionali più intriganti del momento esordiscono con il successo, ma confermando quanto ormai cliché e abitudini si perdano nei meandri della modernità.

Nella pazzerella serata della Johan Cruijff Arena, gli Oranje mostrano tutto il bello e il brutto di se stessi. Un gioco brillante e offensivo che produce occasioni in serie, troppo spesso però scialacquate al momento di concludere. E per non parlare di quel blackout nel finale che ha rimesso in piedi un’Ucraina oggettivamente inferiore e messa alle corde per gran parte di gara.

