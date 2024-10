Espulsione Theo Hernandez, c’è la conferma: il francese salterà queste partite

Espulsione Theo Hernandez, c’è la conferma: il difensore di nazionalità francese salterà esattamente queste partite: le ultimissime

Il Milan sta vivendo un inizio di stagione sicuramente non felice. Sotto gli ordini di Paulo Fonseca, infatti, i risultati tardano ad arrivare, come anche testimoniato dalla recente sconfitta contro la Fiorentina.

Come se non bastasse Theo Hernandez, capitano nell’ultimo match è stato espulso. Proprio per questa ragione il difensore francese dovrà saltare le sfide contro Udinese e Bologna in Serie A.