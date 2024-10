Esonero Fonseca, le prossime tre gare decisive. Questi i nomi dei possibili sostituti e il sogno dei tifosi è...

Esonero Fonseca, le prossime tre gare decisive. Questi i nomi dei possibili sostituti e il sogno dei tifosi ha già allenato i rossoneri

Come riporta nel suo editoriale su Repubblica il giornalista Franco Vanni, l’esonero di Fonseca è ancora possibile. Il portoghese si giocherà tutto nelle prossime tre partite. Dunque, sabato Milan Udinese sarà già una partita importante per il suo futuro.

Poi martedì riprenderà la Champions League e in casa contro il Brugge dovranno arrivare necessariamente i tre punti per non compromettere subito il percorso europeo. Settimana prossima il Bologna in trasferta. Nel caso di esonero, Ibra vorrebbe puntare su Tudor mentre Furlani preferirebbe Maurizio Sarri. Il sogno dei tifosi si chiama Massimiliano Allegri.