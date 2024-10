Esonero Fonseca, fissata la deadline! Tecnico avvisato, può saltare se... Ultimissime

Esonero Fonseca, fissata la deadline per il tecnico: svolta con Monza, Real Madrid e Cagliari oppure possibile addio. Ultime

Come riferito da calciomercato.com, ci sono importanti novità in casa Milan sul futuro di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Un confronto c’è stato nella pancia di San Siro proprio nell’immediato post partita contro il Napoli: da una parte Fonseca e il suo ottimismo sulla crescita dall’altra Ibrahimovic, Moncada e Furlani. La fiducia è stata confermata ma non a tempo indeterminato. Quale sarebbe il confine temporale? Probabilmente la sfida al Cagliari prima della sosta di novembre, in programma dall’11 novembre. O il portoghese svolta o tornerà il poco simpatico casting per la panchina. La conferma che non ci sia un sostegno forte e incondizionato l’abbiamo avuta nella giornata di ieri con Fonseca chiamato subito a preparare la trasferta dell’U Power Stadium contro il Monza, in programma sabato 2 novembre alle 20.45, solo con la squadra. A Milanello, infatti, non c’erano i dirigenti del Diavolo. A tre mesi dall’incarico ufficiale Fonseca è chiamato a compattare il gruppo, con il caso Leão come priorità assoluta. Il tecnico portoghese è in netto ritardo sia su questo punto che in classifica con una media punti che ricorda molto la stagione iniziata con Giampaolo e terminata con Pioli. Serve una svolta, definitiva. Prima che sia troppo tardi con Sarri, Allegri, Tudor e Terzic sempre in attesa di una chiamata. Nessuno dei quattro, al momento, è considerato una prima scelta. L’idea del Milan è quella di andare avanti con Fonseca, di rialzarsi con lui al timone».