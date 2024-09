Esonero Fonseca, DERBY DECISIVO: Ibrahimovic spinge per QUESTA CANDIDATURA. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La posizione di Paulo Fonseca al Milan non è mai stata così a rischio. Il portoghese, infatti, in caso di risultato negativo contro l’Inter, potrebbe già concludere la sua avventura con i rossoneri.

Come riportato da Calciomercato.com, in caso d’esonero, Ibrahimovic vorrebbe sulla panchina del club Igor Tudor. La pista Terzic, invece, in questo momento sembra essere più defilata. Mancano dunque poche ore al primo spartiacque della stagione del Diavolo