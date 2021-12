Eriksen Inter: il Milan rende omaggio al danese

Attraverso una comunicazione ufficiale, l’Inter ed Eriksen si separano, purtroppo involontariamente, a causa delle restrizioni di Lega relative ai macchinari cardiaci.

Attraverso un tweet di risposta, il Milan ha voluto rendere omaggio al giocatore danese, per augurargli il meglio. Ecco il post.

Sad to see a worthy rival go, all the best in your future adventures @ChrisEriksen8 👏

Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario 👏

— AC Milan (@acmilan) December 17, 2021