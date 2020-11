Eranio: «La pausa farà bene sia al Napoli che al Milan. Dovevano rifiatare»

Ecco le parole che Eranio ha rilasciato sulla prossima sfida di Serie A fra il Napoli di gattuso e il Milan di Pioli.

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan negli anni ’90, è intervenuto su Radio Kiss Kiss per parlare di Napoli-Milan in programma domenica 22 novembre.

Eranio ha dichiarato: «Sia il Napoli che il Milan avevano bisogno di tirare un po’ il fiato, quindi la pausa casca a pennello, anche se tanti sono andati in nazionale. In casa Milan l’importante era recuperare Ibrahimovic, che è stato spremuto nel corso di queste settimane ed è giusto gestirlo nel migliore dei modi. Napoli e Milan da scudetto? Col virus tutto può succedere, ma se non accadrà nulla, saranno sicuramente competitive dato che hanno un gran margine di miglioramento».