Eranio compie 55 anni: gli auguri del Milan – Tweet

Il Milan celebra Stefano Eranio. Oggi, infatti, l’ex giocatore del Milan di Capello compie ben 55 anni. Il club rossonero, attraverso il proprio account di Twitter, ha voluto omaggiarlo con affetto.

Ecco di seguito il tweet dei rossoneri in onore di Stefanio Eranio. Il post.

Happy Birthday to one of the Invincibles: Stefano Eranio turns 55 today 🎉

Tanti auguri a uno degli Invincibili di Mister Capello! ✌️🎉 @BancoBPMSpa #SempreMilan pic.twitter.com/8bJ6I3wKuG

— AC Milan (@acmilan) December 29, 2021