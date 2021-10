Bucchioni: «Per me al momento Belotti non è da Milan»

Enzo Bucchioni è convinto che Andrea Belotti non sia un calciatore del livello del Milan attuale: meglio la Fiorentina per lui

Enzo Bucchioni, durante la trasmissione ‘Calcissimo’ in onda su Top Calcio 24, ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti:

«In questo momento della sua carriera, Belotti lo vedo più come un giocatore da Fiorentina rispetto che da Milan. È vero che va comunque in doppia cifra, ma non è più quel giocatore in grado di vincere anche da solo come ai tempi di Gian Piero Ventura. Belotti andava venduto quando il Milan lo voleva fortemente ed era disposto anche a spendere 70 milioni. Poi Urbano Cairo ha insistito che voleva 100 milioni, e lì si è un po’ incrinata la carriera del giocatore. Ora faccio fatica a vederlo in un Milan che ha un gioco così brillante e organizzato. Comunque a parametro zero potrebbe essere un affare perché il giocatore ha quasi 28 anni e può tornare quello di 3-4 anni fa. Io so che la Fiorentina sta pensando al giocatore del Torino già da tanto tempo dato che le due società sono in buoni rapporti».