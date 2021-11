Bucchioni sicuro: «Su Ballo Touré si deve insistere, ha qualità evidenti»

Enzo Bucchioni, noto opinionista, ha espresso gradimento nei confronti di Ballo Touré. terzino sinistro del Milan

Enzo Bucchioni è intervenuto a Calcissimo su Top Calcio 24. Le sue parole su Ballo Touré.

«Sono cauto su di lui perché è un difensore con spiccate doti offensive. La fase difensiva non la fa ed è da rivedere, ma quando sviluppo l’azione ha dei beni movimenti. Ballo Touré non lo boccio, vedo delle qualità su cui ci si può lavorare. Mi fido di Paolo Maldini e bisogna avere un po’ di fiducia su di lui. Bisogna andare ad investire su giocatori che poi possono crescere. Anche su Theo Hernandez c’era qualche dubbio, che poi è diventato con il tempo straordinario. Non voglio fare paragoni, ma Ballo Touré può crescere»