Bucchioni: «Ecco cosa farei con Theo Hernandez se fossi nel Milan»

Enzo Bucchioni è convinto che il Milan debba prolungare già ora il contratto di Theo Hernandez nonostante la scadenza fissata al 2024

Enzo Bucchioni ha parlato di Theo Hernandez a Calcissimo in onda su Top Calcio 24. Le sue dichiarazioni:

«Il Milan ce la può fare a rinnovare il contratto ad Hernandez dato che ora fa la Champions League e ha più introiti rispetto a quando partecipava all’Europa League. Io mi auguro che il Milan ce la faccia. I rossoneri devono mettersi nell’ottica che per rimanere a quel livello lì, i giocatori vanno pagati di più, perché i competitor fanno così. Se si vuole tenere questi giocatori bisogna fare un passo in avanti con le cifre da offrirgli, bisogna mettersi a tavolino il prima possibile. È vero che ci sono ancora quasi 3 anni di contratto, ma passano in fretta. Il terzino sinistro è un ruolo delicato e io rinnoverei Hernandez il prima possibile. Il Fondo vuole tenere bassi i costi, riposizionare il brand per poi magari rivendere la società. Allora se non vuoi rinnovare i contratti a cifre alte bisogna fare come ha fatto l’Atalanta in questi anni, ossia ne scegli uno ogni anno e lo vendi ricavandoci dei soldi. Poi con quel denaro puntelli la rosa mantenendo l’ossatura».