Enrico Varriale silurato dalla RAI, c’è l’indiscrezione

Enrico Varriale non sarà più vicedirettore di Rai Sport. L’indiscrezione rilanciata sul giornalista sportivo

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, il giornalista Enrico Varriale non sarebbe stato confermato nella posizione di vicedirettore con delega al calcio di Rai Sport. A conservare la vicedirezione sarebbero invece Alessandra De Stefano e Marco Civoli, che vengono confermati per un altro anno. Proprio a Civoli verrà forse affidata la delega al calcio che era appunto di Varriale.

Il nuovo amministratore delegato e la presidente hanno inviato ai dipendenti una lettera in cui tracciano gli intenti del loro mandato: «La Rai svolge un ruolo primario nella costruzione della coesione e inclusione sociale e ha bisogno di avere il coraggio e le energie positive per innovare e sperimentare. Un obiettivo che in questi giorni si rinnova attraverso un consiglio di amministrazione che avvia il suo percorso pienamente consapevole della necessità di un forte cambiamento per affrontare adeguatamente le grandi sfide culturali, economiche e tecnologiche dei prossimi anni, indispensabili per la nostra azienda».