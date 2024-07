En Nesyri Fenerbahce, adesso è UFFICIALE: niente Milan e Roma per l’obiettivo di mercato. Il COMUNICATO del Siviglia

Niente Italia per En-Nesyri. L’attaccante seguito dal mercato Milan e dalla Roma è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il comunicato del Siviglia.

COMUNICATO SIVIGLIA – «Il Sevilla FC e il Fenerbahçe SK hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Youssef En-Nesyri . L’attaccante della nazionale marocchina, arrivato a Nervión nel gennaio 2020, lascia il Sevilla FC dopo aver giocato quattro stagioni e mezza, con 196 partite al suo attivo, due vittorie in UEFA Europa League e 73 gol al suo attivo , una cifra che lo colloca tra i i dieci migliori marcatori della storia del club Nervionense e i cinque migliori marcatori stranieri.

Youssef En-Nesyri chiude un periodo più che glorioso con il Sevilla FC. Delle sue 196 partite, 144 sono state in campionato, 20 in UEFA Champions League, 19 in UEFA Europa League, 12 in Copa del Rey e 2 in Supercoppa Europea .Il Sevilla FC ringrazia Youssef En-Nesyri per il suo grande contributo ai successi del club negli ultimi cinque anni e gli augura buona fortuna per la sua nuova fase professionale»