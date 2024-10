Empoli Napoli 0-1: a Conte basta un generoso rigore di Kvaratskhelia

Empoli Napoli 0-1: un rigore generoso concesso agli ospiti e siglato da Kvaratskhelia regala i tre punti ad Antonio Conte

A Empoli non va in scena di certo la miglior versione dell’attuale capolista del campionato, ma basta al Napoli un calcio di rigore trasformato da Kvaratskhelia all’ora di gioco per vincere ancora, per la sesta volta nelle ultime sette partite di campionato, e allungare in vetta alla classifica.

I partenopei tornano così a +5 sul Milan di Paulo Fonseca, vittorioso ieri pomeriggio a San Siro contro l’Udinese.