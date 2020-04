Emery obiettivo del Milan? Intanto accusa la ex di essere una strega

Uno degli obiettivi del Milan per la panchina qualora saltasse Rangnick, ovvero Emery, ha mossa una accusa alquanto bizzarra verso la sua ex

Secondo quanto riportato direttamente dall’ex compagna di Emery, Sasha Wright, in un’intervista rilasciata al Sun in merito all’accusa di stregoneria lanciata dal tecnico, obiettivo anche del Milan, alla sua ex in merito al suo esonero dalla panchina dell’Arsenal.

«Emery mi ha incolpato di aver causato l’esonero. Mi ha accusato di essere una strega bianca e di avergli portato iella. Mi ha detto: “È dal giorno in cui ci siamo lasciati che abbiamo iniziato a perdere”. Mi ha detto anche che era così stressato che la sua mente non era più a posto dopo che ci siamo separati».