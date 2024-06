Emerson Royal Milan, il Tottenham fissa il PREZZO: Spurs intransigenti! Ai rossoneri SERVE fare uno sforzo per il terzino

Emerson Royal è il primo nome nella lista del calciomercato Milan per il ruolo di terzino destro. Il Tottenham non chiude le porte alla cessione del brasiliano, ma fissa il prezzo e non ha intenzione di scendere alle condizioni dei rossoneri. A spiegare la situazione sulla trattativa è Manuele Baiocchini su Sky Sport.

PAROLE – «C’è il Tottenham che è un club difficile con cui trattare, un club che non ha bisogno di vendere. Il presidente Levy è ricchissimo, quindi diciamo che quando fa una valutazione il Tottenham difficilmente si può trattare, se non appunto arrivare a quella valutazione fatta dal Tottenham di circa 25, 30 milioni di euro. Vedremo se il Milan riuscirà a prenderlo. C’è il gradimento da parte del giocatore, ma poi bisogna trovare un accordo con gli Spurs ed in questo momento quest’accordo non c’è».