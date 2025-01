Condividi via email

Emerson Royal Milan, arrivata una richiesta dall’estero! I rossoneri valutano la possibilità di cedere il terzino brasiliano

Come riportato da Fabrizio Romano, Emerson Royal è richiesto dal Galatasaray. Il Milan apre ad un’ eventuale cessione del brasiliano dato che sta spingendo per chiudere l’affare Kyle Walker nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti riguardo la situazione del terzino ex Tottenham, richiesto anche da altri club europei. I rossoneri non avevano considerato in uscita Emerson, ma le proposte verranno ascoltate visto che il nuovo arrivo inglese potrà sostituirlo. Si discute su un prestito oneroso fino a giugno con diritto.