Emerson Royal Milan: i tifosi esaltano la sua prestazione contro Vinicius Jr. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Ieri sera il Milan ha battuto il Real Madrid al Santiago Bernabeu per 1-3, un’impresa davvero straordinaria. Come ribadito da Fonseca questa vittoria è merito di tutta la squadra: in questo senso anche Emerson Royal ha dato una grande mano.

I tifosi rossoneri, infatti, nonostante il rigore causato, hanno molto apprezzato la prestazione del terzino contro Vinicius Jr, secondo al Pallone d’Oro 2024.