Emerson Royal Milan, CI SIAMO quasi: il brasiliano spinge per il trasferimento e il Tottenham ha TROVATO il suo erede! Ecco di chi si tratta

Dopo l’avvicinamento degli ultimi giorni tra il calciomercato Milan e il Tottenham, è ormai solo questione di giorni per la fumata bianca dell’affare per Emerson Royal. Un trasferimento che s’ha da fare, anche per via del forte pressing del brasiliano che spinge in prima persona per approdare in rossonero. Dal The Telegraph arriva un altro indizio che testimonia come la trattativa sia alle battute finali: stando al giornalista Mike McGrath, gli Spurs avrebbero già individuato il sostituto come terzino destro.

PAROLE – «Il terzino del Manchester City Issa Kaboré è uno dei principali contendenti per il Tottenham se dovesse vendere Emerson Royal quest’estate. Kaboré, 23 anni, è tornato in campo dopo aver impressionato al Luton in prestito. Il giocatore del Burkina Faso ha attirato l’attenzione dei club che guardano a quella posizione. Emerson spinge per il Milan».