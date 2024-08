Emerson Royal Milan, affare ai DETTAGLI! Fonseca RASSICURATO, il terzino a disposizione per... ULTIMISSIME

Emerson Royal-Milan, affare ormai ai dettagli: Fonseca avrà il terzino brasiliano per la prima di campionato col Torino

Come riferito dal Corriere dello Sport, Giorgio Furlani è pronto a regalare a Paulo Fonseca nell’attuale calciomercato Milan il terzo colpo dell’estate rossonera. Siamo ormai ad una manciata di passi dal traguardo con il Tottenham per Emerson Royal, terzino destro individuato da tempo come rinforzo ideale in difesa.

Con gli inglesi si è raggiunta l’intesa sulla parte fissa, 15 milioni di euro, e si sta discutendo non tanto sull’entità dei bonus, che saranno 2 o 3, ma sull’attivazione più o meno facile degli stessi. Entro il fine settimana la fumata bianca. Emerson vuole esserci col Torino.