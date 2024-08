Emerson Royal Milan, parti al lavoro in queste ore sui BONUS. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare con il Tottenham

Sono ore molto concitate in casa rossonera per quanto riguarda l’affare Emerson Royal. I rossoneri sono sempre più vicini a completare il loro terzo colpo in entrata dopo Morata e Pavlovic.

In queste ore si sta lavorando con il Tottenham per quanto riguarda i bonus presenti nell’operazione, alcuni di questi facilmente raggiungibili e altri un po’ più complicati per un affare totale da 15 milioni più bonus.