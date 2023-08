Ekitike Milan: la pista si raffredda, il motivo

Mancano pochi giorni alla fine della sessione di mercato estiva e in tal senso la pista che porta a Ekitike si raffredda

A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Milan sta ragionando su un possibile colpo in attacco nel ruolo di vice Giroud. In tal senso la pista che porta ad Ekitike si raffredda

Come riportato da Sky Sport gli ostacoli sono tanti: la richiesta del Psg, che non contribuirebbe all’ingaggio, alta per il riscatto. La richiesta di ingaggio del giocatore, che ha anche alte proposte, è troppo alta. Se ci saranno le condizioni giuste si interverrà altrimenti rimarrà Colombo.