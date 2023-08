Ekitike Milan, è lui la prima scelta per l’attacco. E c’è una grande novità per quanto riguarda l’attaccante del PSG

Il Milan continua la propria caccia alla punta in grado di completare il reparto offensivo dei rossoneri e alternarsi con Giroud nel corso della stagione. La prima scelta è e resta Hugo Ekitike.

Sul giocatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono anche Eintracht Francoforte e West Ham. Il primo passo è capire se il PSG lo inserirà nell’operazione Kolo Muani: in caso contrario, il Milan potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, formula gradita.