Dzeko in conferenza: «Dimarco mi ha scritto. L’Italia si gioca tanto, hanno paura»

Dzeko è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di un match storico sia per la Bosnia che per l’Italia

Edin Dzeko, alla vigilia di Bosnia-Italia, gara decisiva per l’accesso ai prossimi Mondiali, è intervenuto in conferenza stampa. L’esultanza di Federico Dimarco e in generale la situazione Azzurra. Queste le sue parole:

DIMARCO MI HA SCRITTO «Dimarco mi ha scritto per dirmi che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto non ci sono problemi. Sinceramente credo che quella sia una reazione normalissima».

C’E’ QUALCOSA CHE NON VA «L’Italia non voleva giocare contro il Galles, ma non so perché l’Italia deve temere Galles o Bosnia. E’ una Nazionale incredibile, che ha vinto quattro Mondiali. Se ha paura di giocare in Galles c’è qualcosa che non va».

HANNO PAURA «Forse dobbiamo pensare che anche per questo motivo possono soffrire in questa partita. Si giocano tanto dopo due Mondiali non giocati, vuol dire che hanno paura».

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