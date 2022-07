Dybala obiettivo concreto del Milan: lui gradirebbe il Diavolo. Va trovata l’intesa sul contratto

Come scrive il Corriere della Sera Paulo Dybala per il Milan è passato ad essere sogno proibito a obiettivo. L’operazione è partita: ora che la pista interista s’è congelata e soprattutto ora che il management ha risolto le sue questioni contrattuali, l’entourage dell’argentino si sta muovendo. Chi sta vicino alla Joya assicura che l’ipotesi di giocare nel Milan non gli spiace affatto.

Andrà però trovata un’intesa (non semplice) sul contratto: se Paulo vuole davvero il Diavolo, dovrà dimostrarlo accettando un contratto non lontano a quello proposto dall’Inter prima della frenata, vale a dire 5 milioni. I prossimi dieci giorni saranno decisivi.