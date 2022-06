Dybala-Milan: Cardinale inizia a pensarci davvero. Il piano per portare l’argentino a Torino

Secondo Tuttosport Gerry Cardinale starebbe accarezzando sempre più ardentemente l’idea di rendere Paulo Dybala icona del suo nuovo Milan. Con la Joya i rossoneri effettuerebbero un ulteriore salto a livello di brand e di riconoscibilità agli occhi dei giovani tifosi.

Dybala potrebbe rappresentare l’uomo in più per la Champions anche se c’è la solita controindicazione dell’ingaggio (ma se RedBird volesse davvero…). Ecco perché l’Inter – che gli ha offerto un quadriennale a 5 milioni più bonus – per ora resta la pista più calda e i prossimi 10 giorni possono essere decisivi.