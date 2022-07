Dybala al Milan: tra una settimana il possibile affondo in caso di mancato approdo all’Inter

Come spiega il Corriere della Sera il Milan al momento sta temporeggiando su Dybala non essendo in grado di pareggiare l’offerta dell’Inter.

Se il Milan si paleserà, fra una settimana, sarà con il ragionevole ottimismo di chiudere l’affare. Sempre che dall’estero non arrivi la proposta che spiazza tutte le italiane in corsa.