Dybala, accoglienza imperiale a Roma – VIDEO

Al Palazzo della Civiltà è andato in scena il benvenuto di Dybala alla Roma, con tanto di presentazione di Dybala

Un accoglienza quella di Paulo Dybala che nell’urbe probabilmente non si vedeva dai tempi dei trionfi degli imperatori. Al Palazzo della Civiltà, noto anche come Colosseo Quadrato, il talento argentino ha incontrato per la prima volta i suoi nuovi tifosi.

Tra giochi di luce, cori, musiche con un sapore Zimmeriano (e devo dire che nella Roma del maestro Morricone suonano un po’… stridenti) la Joya ha parlato ai suoi nuovi tifosi, per poi congedarli sulle note di Venditti. Di seguito alcune sue dichiarazioni e immagini prese dalla piazza dal nostro inviato, Carlo Pranzoni.

«Ho giocato tante volte contro la Roma. Sentire il vostro calore mi fa venire voglia di venire con voi nella curva»

«Una responsabilità molto bella. Ho tanta voglia di mettermi in forma, lavorando con lo staff. Ovviamente mettermi a disposizione per dare allegria a questo pubblico»

«Roma era nel mio destino. Per quello che ha rappresentato la città nella mia infazia, quello che rappresenta essere qui con questa maglia è molto speciale: Daje Roma, Daje!»